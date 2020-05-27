وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والجهات الإشرافية.

كما يتعين على جهات القطاع الخاص، تجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيا في بيئة عمل آمنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت وزارة الصحة السعودية قد ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن 2572 شخصا تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 51022، من أصل 78541 مصابا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 425.