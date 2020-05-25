وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفلد، لفرانس برس: إن "إرهابيا حاول طعن ضابط في الشرطة ورد الأخير بإطلاق النار عليه وإصابته"، موضحا أن المهاجم يتحدر من القدس الشرقية.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش للشرطة بين حي أرمون هاناتسيف الاستيطاني، وقرية جبل المكبر في القدس الشرقية.

وأورد بيان الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم الذي يناهز عمره 30 عاما أصيب "بجروح بالغة" بالرصاص، ونقل إلى مستشفى في القدس.

وأضاف المتحدث "أطلق الشرطي النار على مهاجم كان يركض في اتجاههم حاملا سكينا وهاتفا".