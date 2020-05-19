ويناقش النزاع الليبي المحتدم في العاصمة طرابلس، كما يسلط الضوء على الدور التركي في تأجيج الصراع ونقل آلاف المرتزقة من سوريا للقتال في الأراضي الليبية.

ويتناول الفيلم آراء شريحة من أفراد المجتمع الليبي الذين تعرضوا للظلم على يد مليشيات حكومة الوفاق والإرهابيين المدعومين تركيا ومحاولاتهم النجاة بعائلاتهم نتيجة التنكيل بهم.

كما يتناول الفيلم انعدام الاستقرار والأمن في العاصمة الليبية طرابلس والأوضاع المالية السيئة التي يعانيها المواطن الليبي من انعدام السيولة المالية، وإغلاق المصارف، وشح فرص العمل، وتوقف الاستثمارات في البلاد.