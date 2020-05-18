وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس الموجودة بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 12764 حالة، من بينهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.