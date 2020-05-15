وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 49176 حالة.

كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، وهو ما يرفع تعداد الوفيات إلى 292 حالة.

وكانت الداخلية السعودية، قد أعلنت الثلاثاء، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا فقد تقرر منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة خلال الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية.

وأشار المصدر إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر.