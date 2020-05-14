وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن 140 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا إلى 2626.

كما ارتفع عدد الوفيات بوباء "كوفيد-19" إلى 571 حالة، بعد تسجيل 15 وفاة جديدة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس، شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، وتفرض أيضا حظر تجول جزئيا.