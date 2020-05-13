وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من ذلك المرض في المملكة إلى 17622 حالة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي عن تسجيل 1905 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32 بالمئة من السعوديين و68 بالمئة من الوافدين والمقيمين.

وأشار العبد العالي إلى أن عدد الحالات الحرجة قد بلغ 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.





