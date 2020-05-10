وكشفت الوزارة عن تسجيل 1912 حالة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المصابين بالوباء في السعودية إلى 39048.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 246.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت السبت، رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 من أحياء المدينة المنورة، بعد فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول، قوله إنه "في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) في المدينة المنورة".

وأشار المصدر إلى أن "الرفع سيتم اعتبارا من السبت الموافق 16 رمضان 1441هـ، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها".