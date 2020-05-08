وقالت الصحة الإماراتية إن هذه الحالات تعافت بصورة تامة من أعراض مرض "كوفيد-19" بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ومع هذا الرقم يرتفع إجمالي عدد المتعافين في الإمارات إلى 3837.

وقالت الوزارة إنها أجرت 41 ألف فحص جديد ضمن خططها على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وساهمت الفحوص في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16793 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة.