وأفادت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، آمنة الضحاك، بإجراء 18698 فحصا جديدا، مما ساهم في الكشف عن 567 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730.

كما تم تسجيل وفاة 11شخصا من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة. وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 137 شخصا.

في المقابل، أوضحت الضحاك أن حالات الشفاء في الإمارات وصلت إلى 2966، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية.

وتوصي الهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

وتنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.