ونقلت "سانا" عن محافظ حمص قوله إن أصوات الانفجارات جاءت من المدخل الجنوبي للمدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، أشارت مصادر سورية إلى أن الأصوات التي سمعت ناجمة عن انفجار في مستودع أسلحة بحمص.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، قد ذكرت ليل الخميس الجمعة، أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا، مضيفة أن الهجوم لم يسبب سوى أضرار مادية.

ويعد الهجوم واحدا من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر تقول مصادر بالمخابرات الغربية إنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.