وأوضح المراسل أن الشاب المصاب يبلغ من العمر (19 عاما) وهو من مدينة طولكرم الفلسطينية المحاذية.

وجاء إطلاق النار على الشاب بعدما طعن إسرائيلية بسكين في المكان، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقالت تقارير إخبارية إسرائيلية إن حالة المصابة بين متوسطة وخطيرة، فيما أشارت إلى أن إصابة الشاب الفلسطيني "متوسطة".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الشرطة الإسرائيلية تعتقد أن ما حدث هجوم فلسطيني وليس "حادثا جنائيا".

وهذا أول هجوم فلسطيني داخل إسرائيل منذ أشهر طويلة، ويأتي بعد أيام من هجوم استهدف جنودا على حاجز عسكري قرب القدس المحتلة.