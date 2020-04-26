وشدد سعد خلال تصريحات تلفزيونية على أن الحكومة المصرية لن تتوقف عن دعم المواطن في ظل أزمة كورونا قائلا: "لم ولن نترك المواطنين فريسة والحكومة تواصل عملها".

وتحدث قائلا: "الموضوع مطول. ومش هنموت لو مروحناش سينما أو مسرح، ولكن سنعاني لو تم إغلاق مصنع".

وأشار سعد إلى أن فيروس كورونا سيؤثر حتما على الحياة الاجتماعية للمصريين، مضيفا أن ذلك "أمر يمكن تحمله".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل من أجل التقليل من التأثير السلبي لأزمة كورونا على الاقتصاد ومعيشة المواطن.

ولفت إلى أن تقليص ساعات حظر التجول في شهر رمضان هدفه تقليل الزحام، مشددا على أهمية وعي المواطن في مواجهة فيروس كورونا.