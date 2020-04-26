ونشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إنه تحدث هاتفيا مع ديفيد بيزلي، بشأن "التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة، خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة، في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أنه أكد خلال المحادثة الهاتفية، "دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية، لتخفيف وطأة الأزمات عليهم".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها قدمت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى 24 دولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة وباء "كوفيد-19".

والأربعاء، أعلنت الإمارات أيضا إرسال طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعما له للحد من انتشار الفيروس.