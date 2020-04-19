وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء 23 ألف فحص كورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات، في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

كما أعلنت الوزارة وفاة 4 حالات لمصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.