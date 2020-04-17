وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات، في الكشف عن 477 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة، حسبما ذكرت وكالة الإمارات للأنباء.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتين لمصابين خليجيين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.