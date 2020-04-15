وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، إن أحد المطلوبين لقي مصرعه، بعد قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك، ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن.

وقال المتحدث إن عملية إطلاق النار أسفرت كذلك عن إصابة اثنين من عناصر أمن الدولة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المطلوب للعدالة يدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي، وهو سعودي الجنسية.

وأشارت إلى أن الحويطي لم يستجب لدعوات رجال الأمن بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار من منزله في تبوك، محتميا بسواتر مكونة من أكياس رملية.

ونتيجة لاستمراره بإطلاق النار، وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة، اقتضى الأمر للتعامل معه وإيقاف خطره، مما تسبب بوفاته، وفقا لوكالة أنباء السعودية.

وضبطت قوات الأمن داخل المنزل في تبوك، عدد من الأسلحة، منها مسدس ورشاش وبندقية وساكتون هوائية وطلقات نارية وزجاجات حارقة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.