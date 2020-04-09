وقالت وزارة الصحة السعودية إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 666 حالة حتى الآن.



وأكدت الوزارة تسجيل 355 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الفائتة، هذا إلى جانب 3 وفيات، ليصل إجمالي المتوفين من جرّاء وباء كورونا إلى 44 حالة.

وكانت السعودية فرضت، الاثنين الماضي، حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كبرى، ملزما السكان بالعزل التام، وذلك في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن حظر التجول الجديد يشمل كلا من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخُبر.

ولا يسمح بالدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها إلا للفئات المستثناة من العاملين بالقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

كذلك لا يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لقضاء الاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.