وبهذا يرتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن السعودية تسجل أعدادا منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة.

والخميس أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض حظر تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، مع بعض الاستثناءات، لكبح انتشار الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وكان حظر التجول مفروضا من قبل في المدينتين بين الثالثة عصرا والسادسة صباحا.