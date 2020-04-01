وبلغ عدد المسجلين في المبادرة، أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب وباء "كوفيد-19"، الذي يتطلب جهدا كبيرا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.

كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة "مجتمع واعي" التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة، مثل "جمعية التطوع الصحية أثر".

وقال مدير عام مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة السعودية، سفر بتار، إن العمل التطوعي هو "أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث، التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية".

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية "أثر"، إن حملة "مجتمع واعي" في الأسبوع الأول، قامت بتدريب 5 آلاف متطوع عبر منصة "دروب".

وأشار إلى أنها أهلت أيضا 300 متطوع صحي ميداني، قاموا بزيارة 44 حي في العاصمة السعودية الرياض، ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية. كما أُجري أكثر من 6 آلاف اتصال توعوي، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.