وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة على تويتر: "اعتراض صاروخ في سماء مدينة الرياض"، في أول هجوم من نوعه ضد العاصمة منذ ان أعلن المتمردون اليمنيون تعليق ضرباتهم ضد السعودية قبل نحو 6 أشهر.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.