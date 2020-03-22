واوضح مجاهد، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر لا تزال في نطاق السيناريو الثاني لتفشي وباء كورونا، وهو مستوى الحالات المعروف مصدرها.

وقال:" بعد سيناريو اكتشاف الفيروس، مصر في السيناريو الثاني وهو مرحلة الحالات المعروف مصدرها، أما السيناريو الثالث وهو مرحلة "العدوى المجتمعية" التي يصعب معرفة مصدرها، فلم نصل إليها الحمد لله، وإن شاء الله لا نصل إليها، طالما قادرين على تحديد مصدر الإصابات".



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة وفاة مصابين بالوباء العالمي.

وقال مجاهد في بيان لى صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في مصر إغلاق جميع المساجد والكنائس اعتبارا من السبت ولمدة أسبوعين سعيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذرت كل من وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانين منفصلين من "الخطورة الشديدة للتجمعات" في انتشار وباء كوفيد-19.

وقررت وزارة الأوقاف في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك "إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها (...) ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الوآذان في المساجد".

من جانبها، أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس أن الكنيسة القبطية أمرت "من منطلق مسؤوليتها الوطنية" بـ"غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات" للفترة نفسها.