وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس كورونا 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات، التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل.

وأكد أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تماما ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إلى أنه تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.