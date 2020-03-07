ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولهما للمنفذ السعودي نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الصحة أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

وناشدت وزارة الصحة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه من الفيروس.

كما طلبت التواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.