ونظم المحتجون التظاهرة أمام مقري رئاسة الوزراء ووزارة المالية لحكومة طرابلس، حسبما أظهر مقطع مصور.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها (ردو علينا يا مالية خشينا في حالة نفسية)، (نطالب بحقوقنا المشروعة ولا نتسول من أحد)، (نحن في اعتصام مفتوح إلى حين تلبية مطالبنا المشروعة).

وأعلن متظاهرون يعملون في المرافق الصحية تعليق عملهم في طرابلس اعتبارا من الاثنين، مطالبين بصرف كافة مرتباتهم المتعثرة، والعمل على تسوية حقوقهم المالية والفروقات المتأخرة للجميع ودون أي استثناء، حسبما نشرت وسائل إعلام ليبية.

وحكومة السراج متهمة بتبديد أموال الشعب الليبي، وصرفها على الميليشيات التي تقوض الاستقرار في العاصمة، وتحارب الجيش الوطني.