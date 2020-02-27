وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: "سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة الأب والأم والأبناء نتبجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس".

وأشار المسماري إلى أن هذه "جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد".

وتساءل: "هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه، أو تعليقا من محور برلين؟".

وأضاف الناطق باسم الجيش أن "عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية".