وقالت وزارة الخارجية، في تحذير من السفر: "لم يُعرف الفندق بالتحديد، لكن يعتقد أنه فندق يقصده السياح والمسافرون من رجال الأعمال".

وعلى الرغم من عدم ذكر الخارجية من يقف وراء التهديد، فإن حركة الشباب الصومالية المتشددة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها تفجيرات في كينيا، التي تشارك في قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام، التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.

وترتبط حركة الشباب بتنظيم القاعدة، وتحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة.

وطُردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2011، وفقدت السيطرة على معظم معاقلها الأخرى بعد ذلك.