ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الجلسة "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

كذلك اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الجزائري في مقر إقامته في العاصمة السعودية.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.