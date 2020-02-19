ونشر الموقع مسار الطائرة السورية وتفاصيل عنها، كما غرّد عن الرحلة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وبحسب "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320"، وتعمل في الأجواء منذ عام 1999.

ولم تستغرق الرحلة سوى نصف ساعة تقريبا، قطعت فيها الطائرة المسافة البالغة نحو 350 كلم.

ونشرت وكالة وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صورا تظهر لحظة هبوط الطائرة في مطار حلب، كما نشرت صورا للركاب.

وكانت "سانا" قالت في وقت سابق الأربعاء، أن أول طائرة ركاب أقلعت من مطار دمشق الدولي في اتجاه مدينة حلب وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

ونقلت الوكالة عن مدير مطار حلب، محمد المصري، قوله إنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين.

وكان مطار حلب قد توقف عن الخدمة لمدة 8 أعوام بسبب الحرب التي تشهدها سوريا والتي أدت إلى تضرر الكثير من البنية التحتية في البلاد.

لكنه عاد إلى الخدمة بعدما تكمن الجيش السوري من استعادته لكامل محافظة حلب قبل أيام.