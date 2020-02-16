وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن حالة المصاب (37 عاما) مستقرة، وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها وقد أعلن عنها مسبقا، في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وطمأنت وزارة الصحة أفراد المجتمع بأنها "تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة".

ونصحت الوزارة "الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة".