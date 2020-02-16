وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحفيين، إن هواتف العشرات من الجنود أصيبت في الأشهر الأخيرة، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي كشف الحيلة مبكرا، بحسب قوله، وحال دون وصول أسرار كبرى لحركة حماس.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "لا نعتقد أن ثمة اختراق كبير للمعلومات (قد حدث)".

وأوضح كونريكوس أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل حماس لاستهداف الجنود من خلال حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت أحدثها في يوليو 2018.

لكنه قال إن هذه المحاولة الأخيرة كانت الأكثر تعقيدا ودقة.

كونريكوس قال إن حماس استخدمت عددا من المنصات الاجتماعية، منها واتس آب وفيسبوك وإنستغرام وتلغرام، للاتصال بالجنود غير المتشككين.

وتمكن مجموعة القراصنة التابعين لحماس من إقامة علاقات صداقة مع الجنود عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وأرسلت لهم صورا ورسائل نصية وصوتية، بعد أن تجتذبهم بصور سيدات صغيرات السن.

وقال كونريكوس إن "السيدة" المزعومة تدعي أنها مهاجرة جديدة كي تعلل عبريتها الضعيفة، بل وتدعي أحيانا أنها صماء أو تعاني من مشكلات في السمع كعذر للاكتفاء بالكتابة النصية، بدلا من التحدث بشكل مباشر عبر الهاتف.

وتظهر الملفات الشخصية تلك على منصات متعددة، وأشار كونريكوس إلى أن الصور الشخصية تكون مموهة كي يصعب "تتبعها بشكل عكسي"، ومنح الحسابات مصداقية إضافية.

وقال: "نرى أن مستوى الهندسة الاجتماعية أعلى بكثير وأكثر تطورا وتعقيدا مقارنة بالمحاولات السابقة التي قامت بها حماس.. نحن نرى بالطبع أنهم يتعلمون، ويرفعون من مستوى مهارتهم".

وأضاف أن البرنامج الخبيث مرتبط بخوادم إلكترونية معروف أنها تتبع حماس، وأن ملف شخصية واحدة على الأقل استخدمته حماس في السابق في إحدى مساعيها الاحتيالية.