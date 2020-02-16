ومدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 1523 شخصا في الصين وحدها.

وذكر المركز الاعلامي الخاص بوزارة الصحة السعودية أن الطلاب غادروا الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

يشار إلى أن الطلاب العشرة كانوا وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور توجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإجلائهم من الصين.

وأنهت وزارة الخارجية وسفارة السعودية في الصين إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.