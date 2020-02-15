وقال الفرحان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن:" نحن دعونا بعد الهجمات على السعودية إلى خفض التصعيد لتجنب أي نزاع عسكري ولم ندعو قبل ذلك لأي تصعيد عسكري".

وأضاف:"بالتالي لم يكن هناك تغيير في سياساتنا، إنما التغيير كان في أن إيران صعدت من أنشطتها الاستفزازية"

وعما إذا كانت هناك فرصة للحوار مع إيران، قال الفرحان إنه يتعين على طهران أولا تغيير سلوكها قبل أي محادثات.

وأوضح: "سيكون أي حديث بلا جدوى إلى أن يتسنى لنا الحديث عن المصادر الحقيقية لانعدام الاستقرار هذا".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده تدعم الحل السياسي في اليمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحوثيين "أدوات للنظام الإيراني".

وأضاف: "نأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن، وليس إيران".