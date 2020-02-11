وقالت الداخلية المصرية في صفحتها على "فيسبوك": "استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بـشمال سيناء".

وأوضحت أن العناصر اتخذت الموقع "وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية"، مضيفة: "تم استهداف منطقة اختبائهم ووقع تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 11 عنصرا"، عثر بحوزتهم على أسلحة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الأسلحة ضمت 6 بنادق آلية، وبندقيتي "خرطوش"، و3 عبوات متفجرة".

وأضافت الوزارة أن بعض العناصر الإرهابية تمكنت من الهروب "داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش"، وقد تم تتبعهم وحصارهم و"التعامل معهم"، مما أسفر عن مصرع 6 آخرين.

وعثرت قوات الأمن بحوزة هؤلاء على 4 بنادق آلية، وحزامين ناسفين. وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.