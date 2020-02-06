وكالات - أبوظبي
قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية بريف دمشق.
ولم يعرف طبيعة تلك الأهداف فيما إذا كانت صواريخ موجهة أم تحليق بمقاتلات جوية، كما لم ترد تفاصيل بوقوع أضرار أو ضحايا حتى اللحظة.
قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية بريف دمشق.
ولم يعرف طبيعة تلك الأهداف فيما إذا كانت صواريخ موجهة أم تحليق بمقاتلات جوية، كما لم ترد تفاصيل بوقوع أضرار أو ضحايا حتى اللحظة.
ولم يعرف طبيعة تلك الأهداف فيما إذا كانت صواريخ موجهة أم تحليق بمقاتلات جوية، كما لم ترد تفاصيل بوقوع أضرار أو ضحايا حتى اللحظة.