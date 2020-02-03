ونقلت وسائل إعلام حكومية عن خلوصي قوله إن القوات المسلحة التركية اتخذت "كل أشكال الإجراءات" في إدلب، مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت أنقرة قد قالت في وقت سابق اليوم، إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في مدينة إدلب. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترد على مقتل الجنود.

وقال الرئيس التركي، الاثنين، إن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، صارت "خارج نطاق السيطرة".

وذكر أردوغان في وقت سابق اليوم أن بلاده سترد على الهجوم، وأنه أبلغ روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد بأن "عليها التنحي جانبا".

وقال أردوغان، متحدثا من كييف، إن نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية نتيجة لهجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا.

ودعا الرئيس التركي، روسيا، إلى "الوفاء بالتزاماتها" في محافظة إدلب السورية، حيث قتل ستة عسكريين أتراك في قصف للنظام السوري المدعوم من موسكو.