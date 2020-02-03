وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية لقوات التحالف وحرصها على التخفيف من الأوضاع التي يعانيها الشعب اليمني، وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق، الأسبوع الماضي، جسرا جويا لنقل المرضى من اليمن للعلاج في مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أكد الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".