وجرى اعتماد الاسم الجديد، خلال الدورة الأربعين لمجلس المنظمة، إثر انطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن تغيير اسم المنظمة يسعى إلى رفع الالتباس الشائع بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح آفاق أوسع لحضورها على الصعيد الدولي.

وأوضح أن الاسم الجديد يعبر تعبيرا دقيقا عن طبيعة الرسالة الحضارية، التي تنهض بها المنظمة، في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، وعن الغايات والأهداف التي تعمل على تحقيقها.

وفي وثيقة مشروع تغيير الاسم، أشارت الإدارة العامة للإيسيسكو إلى أن المقصود من العالم الإسلامي" في الاسم المقترح، هو ذلك الفضاء الحضاري الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي في كل المناطق التي يوجد فيها مسلمون أو أقليات مسلمة.

وأكدت الإدارة العامة للمنظمة أن تغيير هذا الاسم سيفتح آفاقا رحبة لتوسيع أسس الشراكة والتعاون داخل الدول الأعضاء وغير الأعضاء، فضلا عن عدد مهم من المؤسسات الإقليمية والدولية والحكومية التي لم تكن على دراية كاملة بطبيعة مهام المنظمة ومجالات عملها ورقعة المستفيدين من خدماتها.

ويتمتع المجلس التنفيذي للإيسيسكو في هذه الدورة بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، وهو أعلى سلطة تمثل الدول الـ54 الأعضاء في الإشراف على عمل المنظمة وسياساتها العامة، بناء على التفويض الذى منحه المؤتمر العام في دورته الاستثنائية، التي انعقدت بمنطقة مكة المكرمة في 9 مايو الماضي.