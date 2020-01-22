وقالت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "بوسعي أن أؤكّد أنّ ثلاثتهم قتلوا".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد تمكّن الفلسطينيون الثلاثة من التسلّل من القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس والتقدّم مسافة 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، مستفيدين في ذلك من "الطقس العاصف" قبل أن تتصدّى لهم القوات الإسرائيلية.

من جهته أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ أيّاً من المدنيين الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع قطاع غزة لم يتعرّض للخطر خلال عملية التسلّل والتصدّي لها.