وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، حسبما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية في القاهرة.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.