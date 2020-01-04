وأوضحت المصادر لسكاي نيوز عربية، أن المتهمين ألقي القبض عليهم على خلفية تهم الحصول على رشى، مشيرة إلى أنه جار التحقيق معهم، ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة التي توكد الواقعة.

وتناقلت العديد من المواقع المصرية ووسائل الاتصال الاجتماعي واقعة القبض على حسين، بانتظار ورود مزيد من التفاصيل بشأن تلك الواقعة.

من جانبه قال النائب في البرلمان المصري محمود بدر، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض عبد العظيم حسين، في اتهامات بالحصول على رشوة وفساد مالي.

وكتب النائب في تغريدة عبر موقع تويتر : "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب".