وصرح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تحركت مساء الثلاثاء، بعد عدد من البلاغات بشأن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية (كاتيوشا) أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام.

وأضاف أن الشظايا طالت أيضا مرافق مدنية قرب المستشفى، يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، مشيرا إلى مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ولطالما حاولت ميليشيات الحوثي استهداف مناطق سكنية في السعودية عبر صواريخ وطائرات مسيرة، غير أن غالبية هذه المحاولات باءت بالفشل، إذ تصدت لها الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية.