وحكمت المحكمة على المدان خالد أبو ريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية"، حسبما أفادت وكالة فرنس برس.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "إثر الأحداث الدائرة في غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وخلال شهر يونيو 2018، تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

وأعد المدان "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (...) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".

وبحسب اللائحة قام المدان باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، وألقي القبض عليه في يوليو 2018.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وفي مايو 2018، افتتحت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل في القدس رسميا، في خطوة أثارت جدلا عالميا.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم (27 عاما) بعد إدانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".

وبحسب لائحة الاتهام قرر المدان تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين، وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت (نحو 50 كلم غرب عمان) "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلالها".

وفي أغسطس 2018 غادر المدان منزله في عمان متوجها إلى منطقة البحر الميت، وحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل، فتم القبض عليه.

وتندر عمليات التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.