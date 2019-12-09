واتهم نواب أنتوني لينو ماكانا رئيس برلمان جنوب السودان بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

كما يواجه اتهامات بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

وقال ماكانا في تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان الاثنين "السبب وراء تقديمي استقالي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".

والفساد مستشر في دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في العام 2011 قبل أن تدخل في حرب أهلية مدمرة بعدها بعامين.