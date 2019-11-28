وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 متهمين عما أسند اليهم، وألزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق أحكاما غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به.

كما أسندت لهم تهم القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

ويذكر أن هذه الجرائم جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.