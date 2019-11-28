وعينت والي وكيلا السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرا لمقر المنظمة الدولية في فيينا.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك" صور الاحتفال حيث تجمع رئيس الوزراء وزملاؤه حول غادة والي التي تم الاحتفاء بها بإحضار كعكة خاصة بالمناسبة.

وعبّر الوزراء، ومسؤولو مجلس الوزراء، عن سعادتهم بفوز مصر بهذا المنصب الكبير، متمنين التوفيق لوالي في عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها.