دارين الحلوي - بيروت - سكاي نيوز عربية

أفاد سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة أن عناصر تستقل دراجات نارية ويرجح أنها تنتمي إلى حركة أمل أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارا كبيرا من قبل الجيش اللبناني.