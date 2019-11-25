وأعرب دقلو عن تفاؤله بالوصول إلي سلام خلال المائة يوم، و"تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار".

وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، أن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وكان كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسفني، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد عقدوا قمة ثلاثية في عنتيبي، تناولت الترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة في جنوب السودان.

وكشف دقلو عن لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة "معسكرات التدريب"، وأن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، وأشار إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة المعسكرات، ورفع تقريرها لمجلس السيادة.

ولفت دقلو إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان للوقوف علي المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.