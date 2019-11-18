وبحسب الصحافة المصرية فلقد ذكر مقدم البلاغ، المحامي عزب مخلوف، أنه قدم بلاغه وكيلاً عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية.

وأضاف أن أردوغان بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومحرمة دولياً ضد المدنيين العزل في شمال سوريا، وهو سلاح الفسفور الأبيض، مما تسبب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة.

وذلك بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة التي تنتج آثارا مستقبلية.

وأوضح البلاغ: "تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخية العربي وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضد الإنسانية".

وتابع: "أي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أيا كان موقعه وصفته ومقيمي الدعوى من الجذور الكردية ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا وهم جزء من الكرد العرب في سوريا ومن حقهم الدفاع عن حقوق من قتلوا ومن انتهكت حرماتهم".