وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت توصيتها بعدم السفر جوا إلى منتجع شرم الشيخ في مصر، الشهر المقبل، وهي التوصية التي اتخذتها بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 2015، أودى بحياة 224 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير.

وفي الاتصال، أكد جونسون أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، والتوافق على دعم وتعزيز مسار العلاقات المشتركة علي كافة المستويات، خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الاتصال إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا سبل صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.